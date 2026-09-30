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Manfredonia Calcio, Famiano a TeleFoggia: “Col Bisceglie per capire dove possiamo arrivare”

Alla trasmissione “Il Pallone in Poltrona” su Telefoggia, è intervenuto il direttore sportivo del Manfredonia Calcio Famiano: “Siamo molto soddisfatti degli ultimi risultati, due pareggi contro Nocerina ed Andria, poi le due vittorie contro Ebolitana e Real Forio. Quella dell’Isola di Ischia è una vittoria fondamentale: il Forio è fortissimo e su quel campo sarà difficile per tutti” dice il direttore dei sipontini: “Nella ripresa abbiamo sofferto, portando a casa una vittoria da vera squadra”.

“Questo è un girone difficile, l’inizio non è mai facile. Sono contento dei punti che abbiamo dopo l’inizio che abbiamo avuto”.

Arriva il Bisceglie: “Sarà un impegno difficile, ma molto entusiasmante per capire dove possiamo arrivare”.