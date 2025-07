Uomini e Donne, Armando Incarnato mette in guardia Cristina: “Fai molta attenzione…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo che Cristina Tenuta ha messo per errore un like ad una Ig stories di Armando Incarnato in molti hanno pensato che provi ancora un interesse nei suoi confronti, lei però ci ha tenuto subito a smentire.

Anche l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha rotto il silenzio sui social, dicendo che lui non la vede proprio. Subito dopo ha messo in guardia l’ex dama del dating show di Maria De Filippi invitando lei, ma anche altri, a fare attenzione a raccontare bugie sul suo conto. Ha poi aggiunto: “Perché poi mi tocca raccontare la verità sul tuo conto. La capite la differenza qual è? Sennò poi fattela spiegare da qualcuno”.

Armando Incarnato sbotta sui social contro Cristina Tenuta: lo sfogo dell’ex cavaliere di Uomini e Donne

L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha chiesto di essere lasciato in pace perché lui è tranquillo a casa sua e non è interessato ai gossip. Rivolgendosi all’ex dama, ma non solo, ha chiesto di smetterla di prendere in giro le persone e li ha invitati a pensare alle loro finte relazioni perché le sue quando arrivano sono vere.

Armando Incarnato durante il suo sfogo social ha poi rivelato che l’unica persona con la quale è nata una vera amicizia a Uomini e Donne è Ida Platano. A detta sua c’è sincerità nell’animo tra loro ed entrambi hanno la voglia di mostrare sempre e comunque loro stessi.