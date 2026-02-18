Manuela Carriero, rivelazioni sulla maternità: “Volevo avere un figlio entro i trent’anni ma…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manuela Carriero si è fatta conoscere dal pubblico partecipando qualche anno fa a Temptation Island. Dopo il reality aveva iniziato una relazione con uno dei tentatori e dopo la rottura aveva provato a trovare l’amore a Uomini e Donne senza però riuscirci.

Da poco più di un anno ha ritrovato l’amore con Francesco Chiofalo, insieme sono molto felici e stanno costruendo insieme il loro futuro. Tra i loro progetti c’è anche quello di avere un figlio? Sul suo profilo Instagram lei ha ammesso che il suo obiettivo fino a qualche tempo fa era avere un figlio entro i trent’anni.

Manuela Carriero non vuole più diventare mamma? Cosa ha detto sui social l’ex volto di Temptation Island

L’influencer ai suoi fan ha detto che gli anni sono passati ma lei non è riuscita a trovare la persona giusta per poter realizzare il desiderio di diventare mamma. Poi ha capito che è stata influenzata dalle aspettative sociali in merito alla matrimonio e alla maternità e non sente più la stessa esigenza.

Manuela Carriero ha ammesso che ci sono momenti in cui si chiede se davvero desidera un figlio o se si tratta solo dell’orologio biologico. Diventare mamma le piacerebbe, però ad oggi è bloccata. Il motivo? Questo è ciò che ha svelato: “Non ho paura di diventare madre, ho già affrontato molte sfide nella vita. Quello che mi preoccupa è il mondo che stiamo lasciando: guerre, violenze, crisi economiche e climatiche“.