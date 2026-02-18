Manuela Carriero, rivelazioni sulla maternità: “Volevo avere un figlio entro i trent’anni ma…”

Spettacolo Italia

Sara Fonte18 Febbraio 2026
Manuela Carriero, rivelazioni sulla maternità
Manuela Carriero si è fatta conoscere dal pubblico partecipando qualche anno fa a Temptation Island. Dopo il reality aveva iniziato una relazione con uno dei tentatori e dopo la rottura aveva provato a trovare l’amore a Uomini e Donne senza però riuscirci.

Da poco più di un anno ha ritrovato l’amore con Francesco Chiofalo, insieme sono molto felici e stanno costruendo insieme il loro futuro. Tra i loro progetti c’è anche quello di avere un figlio? Sul suo profilo Instagram lei ha ammesso che il suo obiettivo fino a qualche tempo fa era avere un figlio entro i trent’anni.

L’influencer ai suoi fan ha detto che gli anni sono passati ma lei non è riuscita a trovare la persona giusta per poter realizzare il desiderio di diventare mamma. Poi ha capito che è stata influenzata dalle aspettative sociali in merito alla matrimonio e alla maternità e non sente più la stessa esigenza.

Manuela Carriero ha ammesso che ci sono momenti in cui si chiede se davvero desidera un figlio o se si tratta solo dell’orologio biologico. Diventare mamma le piacerebbe, però ad oggi è bloccata. Il motivo? Questo è ciò che ha svelato: Non ho paura di diventare madre, ho già affrontato molte sfide nella vita. Quello che mi preoccupa è il mondo che stiamo lasciando: guerre, violenze, crisi economiche e climatiche“.

