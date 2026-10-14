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Manfredonia. Il piacere di vivere l’autunno dai miei ricordi con il cuore ogni anno per la chiesa di Santa Chiara

Il piacere di vivere l’autunno dai miei ricordi con il cuore ogni anno per la chiesa di Santa Chiara che rappresenta la città di questi nuovi odori di essere per sempre presenti nelle radici dello spirito.

Manfredonia in questi brutti periodi che stiamo vivendo, voglio ricordare come era meraviglioso il profumo di questa stagione. .Come odora la vita a ottobre e novembre nella nostra terra sipontina ,in modo particolare.Inizia dalla linea dell’aria umida, chiara l’onda splendente lungo il viale si sente il vento leggero canta tra le mura ,

sulla città calma con poca speranza.

Ottobre è un’arancia dalla corteccia un po’ amara, è un caco dalla vaniglia aspra,

l’uva dolce moscata.

Novembre,il melograno dalla fragranza odorosa,

il cotogno dal bollito zuccherosa – ricorda in me il cuore timido,

le castagne hanno la grazia del genuino,

il vino sparso ,rosso sul tavolo,

il frantoio è l’anima di ogni luogo,.

che impregna forte le mattine,

mentre le ore passano silenziose.

di Claudio Castriotta