Grande fratello vip, Gian Marco torna in Casa per un confronto con Roncaccia? La verità

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Grande fratello vip farà ritorno venerdì con una nuova puntata. Tra i protagonisti assoluti di questo inizio edizione vi è Alessandro Roncaccia, che si è avvicinato pericolosamente a Piera Meloni. La ragazza ha deciso di mettere fine alla storia d’amore con Gian Marco Ciaccia in seguito all’avvicinamento con l’ex protagonista di Italia Shore. Proprio l’ormai ex fidanzato di Piera ha usato parole durissime nei confronti del rivale in amore durante un confessionale. Gian Marco ha dichiarato: “Secondo me, Roncaccia ha sfruttato un momento di fragilità di Piera per dirle esattamente ciò che, in quel momento, lei avrebbe voluto sentirsi dire. Per me questa è manipolazione pura.” Parole che sono state mostrate ad Alessandro Roncaccia che ha replicato: “Io voglio semplicemente dire a questo ragazzo che avevo stima nei suoi confronti. Quando mi ha salutato mi ha detto ‘non voglio che pensi che ce l’abbia con te’. Poi però vedo che mi dà del manipolatore e del paravento, quindi la prossima volta Gianmarco queste cose dimmele in faccia così ne parliamo da ragazzi maturi ed educati quali siamo, senza magari dirle in confessionale.”

Gian Marco Ciaccia dice no al confronto con Alessandro Roncaccia al Grande fratello vip

Alessandro Roncaccia ha richiesto un confronto con Gian Marco Ciaccia al Grande Fratello vip. Una richiesta che sembra non sia possibile per volere del romano. Il portale di Lorenzo Pugnaloni ha riportato: “Secondo quanto appreso in esclusiva da LolloMagazine.it attraverso una fonte vicinissima a Gian Marco Ciaccia, l’ex fidanzato di Piera sarebbe stato nuovamente contattato dagli autori del reality condotto da Ilary Blasi. I contatti sarebbero avvenuti nella giornata di lunedì 12 ottobre e anche nella mattinata di martedì 13, dopo le dichiarazioni pronunciate da Alessandro Roncaccia nei confronti di Gian Marco. Tuttavia, almeno per il momento, Ciaccia non sembrerebbe intenzionato ad accettare un nuovo coinvolgimento televisivo”. Gian Marco non sarebbe più intenzionato a tornare al Grande Fratello Vip in seguito alla fine della sua storia d’amore con Piera Meloni ma sarà davvero così? Non resta che attendere