Proteste caro carburante, scaffali vuoti: “Faccio appello alla Meloni prima che la situazione degeneri”

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PROTESTE PER CARO CARBURANTE. DELL’ERBA (F.I.): “FACCIO APPELLO ALLA MELONI AFFINCHÉ INTERVENGA PRIMA CHE LA SITUAZIONE DEGENERI…”

“Da cittadino, imprenditore e uomo della politica, faccio appello alla sensibilità della Presidente Meloni affinché porti al tavolo dell’Unione Europea la grave situazione che la Puglia e il Sud Italia stanno vivendo a causa dell’aumento del costo del carburante, che si riversa sul commercio”. Il consigliere regionale e segretario provinciale di Forza Italia di Foggia, Paolo Dell’Erba, interviene sul silenzio attorno a quanto sta accadendo sulle strade della provincia di Foggia con la protesta di autotrasportatori e agricoltori.

“In molti supermercati ci sono gli scaffali vuoti perchè non arriva la merce per la protesta in atto, così come i rifornimenti di carburante anche per le aziende. Se qualcuno non lo ha capito siamo al collasso, l’Europa deve intervenire in modo efficace per risolvere una questione che non è solo italiana. Mi sorprende che molti mass media non stiano raccontando quanto sta accadendo sulle strade della provincia di Foggja. E la situazione, purtroppo, corre il rischio di degenerare”.