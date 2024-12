Manfredonia, il capo fascista Bebè degli anni ’20

Manfredonia – QUEL giorno via Manfredi era affollata di fascisti, che sfilavano come al solito sulla piazza accanto al castello, con lo sventolio della bandiera nera.

La gente era tutta in fila sui marciapiedi e rigava dritta, il barbiere col rasoio lasciava mezza barba fatta e usciva a dare il saluto al capo fascista che con la sua divisa si sentiva il Padre Eterno,ma in realtà era solo una purga! A pensarlo oggi ma ieri non era così, mettevano terrore di violenza inaudita.

Come i suoi commilitoni che andavano a passo del loro capo – talpa, erano assai convinti, e anche pericolosi, soprattutto lui, Bebè, chiamato in codesto modo perché era molto basso di statura; arrivava un po’ più su della pancia di uno in altezza normale, ma tremendo lui e la sua voce a megafono. Facevano paura !

Andavano in giro con l’olio di ricino in lattina e manganelli in mano e la saliva alla bocca dalla rabbia,il loro motto era “anima nostra ,del duce”! Ma senza offesa,scricchiolavano i loro stivali e gli prudevano le mani dalla voglia di menare le mani ,a chi non salutava o si girava di spalle con la noncuranza ! E fu proprio così quel giorno; Nonno Lorenzo, a quella sfilata scura degli anni ’20 faceva da spettatore, inorridito li guardava.

Accanto a lui nella folla c’era un grosso signore panciuto che sbuffava ed era un pescivendolo repubblicano,che non aveva timore . Intenzionato a girarsi al saluto fascista! Che fece con grande gagliardia .Il capo, camicia scura, arrivato ,incredulo si mise le mani in testa e gridando disse – Spaccategli la faccia! – All’istante lo presero per la giacca,lo buttarono per terra e lo riempirono di calci e pugni. Bebè sbavava come un cane rabbioso anche se il suo istinto era da ometto. Ma lo risparmiò alla fine ,se la cavò con sette punti di sutura al capo e lividi sulla faccia ! Ma la vera fortuna fu quella di non essere stato sbattuto nell’isola di Tremiti a San Nicola . Carcere isolato dalla vita! Pensò Nonno:- Questi fascisti sputano la china,mentre ascoltava lo scricchiolio degli stivali di Bebè col naso all’insù e la sua testa alta tra la folla che lo guardava con la mano destra alzata.

(A cura di Claudio Castriotta)