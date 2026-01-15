Madonna non sarà a Sanremo 2026, salta l'ospitata

Madonna non sarà tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2026. La notizia, che circolava da settimane come indiscrezione, ha trovato conferma nelle ultime ore. La popstar americana non calcherà il palc...

Madonna non sarà tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2026. La notizia, che circolava da settimane come indiscrezione, ha trovato conferma nelle ultime ore. La popstar americana non calcherà il palco del Teatro Ariston, nonostante le trattative avviate dalla produzione del festival.

Il nodo del cachet

La questione economica avrebbe avuto un peso determinante nella mancata intesa. Il compenso richiesto dall'entourage della regina del pop sarebbe risultato incompatibile con il budget a disposizione della Rai. Come già emerso nelle scorse settimane, Carlo Conti sta lavorando per garantire uno spettacolo di alto livello senza sforare i costi preventivati.

La strategia sugli ospiti internazionali

Il discorso sugli ospiti internazionali è più ampio e complesso. Negli ultimi anni il Festival ha ridotto gli investimenti sulle star straniere, puntando maggiormente sul cast dei cantanti in gara e sugli ospiti italiani. La scelta appare dettata anche da ragioni di audience, considerando che il pubblico del festival è prevalentemente nazionale.

Le alternative sul tavolo

La produzione sta valutando altri nomi per arricchire le serate della kermesse. Non mancheranno ospiti musicali di prestigio e momenti di intrattenimento con volti noti della televisione italiana. Laura Pausini, co-conduttrice designata, potrebbe riservare sorprese musicali nelle cinque serate del festival.