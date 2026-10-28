Helena Prestes, arriva una dedica speciale: fans commossi

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Helena Prestes continua il suo momento d’oro in seguito all’esperienza al Grande fratello e quella più recente a The Fifty, reality show di Amazon Prime Video. In queste ore, la modella – influencer brasiliana è tornata a far parlare di sé per un video che ha pubblicato nel suo profilo Instagram dov’è seguita da oltre 300 mila utenti. La donna ha postato un filmato in cui prende bonariamente in giro alcuni comportamenti degli italiani in alcune situazioni. Il video ha fatto in breve tempo il pieno di likes e di commenti e tra questi è spuntato quello del suocero Mariano. Il padre di Javier Martinez ha pubblicato una dedica con delle dolci parole per Helena Prestes. L’uomo ha scritto: “Quando dicono che è finta sti ca*zi. E’ sempre così, non ha bisogno di telecamere, è trasparente, autentica e geniale. Ti amo figliola.” Parole che hanno commosso i fans della donna.

Il padre di Javier Martinez difende Helena Prestes

Il padre di Javier Martinez ha preso difese della nuora da chi l’accusa di essere un po’ costruita. L’uomo ha elogiato la sua autenticità e genialità nel creare contenuti da pubblicare sui social. Un rapporto, quello tra Helena Prestes e Mariano che è maturato nel corso del tempo. In estate, l’uomo aveva difeso suo figlio e la nuora dopo che in rete erano circolate moltissime voci di crisi. In quell’occasione, Mariano aveva scritto: “sono felici, per questo parlano male di loro. La felicità dà fastidio e dobbiamo avere un po’ di compassione per questa gente malata. Chi ha una vita felice non ha invidia della felicità altrui”.