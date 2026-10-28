Foggia prima in Puglia per crescita delle imprese. Soddisfazione Metauro

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FOGGIA PRIMA IN PUGLIA PER CRESCITA DELLE IMPRESE. METAURO: “LO SVILUPPO ECONOMICO PASSA DAL FUTURO DELLE CITTÀ”

Alla vigilia di inCittà a Bari, Confcommercio rilancia il proprio ruolo nella rappresentanza delle città. “Non basta sostenere la nascita delle imprese: occorre costruire territori capaci di farle crescere e consolidare”

Foggia, 28 ottobre 2026 – “I dati sulla crescita delle imprese in provincia di Foggia, elaborati per Movimprese per UnionCamere e Infocamere, rappresentano un segnale incoraggiante. Il nostro territorio continua a esprimere vitalità imprenditoriale e capacità di iniziativa: è un patrimonio economico e sociale che dobbiamo riconoscere, ma soprattutto mettere nelle condizioni di consolidarsi.

Credo, tuttavia, che questi numeri ci consegnino anche una responsabilità: interrogarci non soltanto su quante imprese nascano, ma su quali condizioni siamo in grado di offrire loro per crescere, creare occupazione e continuare a operare sul territorio.

È una riflessione che riguarda direttamente il ruolo delle istituzioni, delle amministrazioni locali e delle rappresentanze economiche perché non può esserci una politica efficace per le imprese senza una visione dello sviluppo delle città e dei territori nei quali quelle imprese operano.

È proprio in questa direzione che si sta evolvendo il ruolo di Confcommercio: la nostra Confederazione ha avviato un percorso che, accanto alla tradizionale tutela degli interessi delle categorie rappresentate, ci porta ad assumere una responsabilità più ampia sul futuro delle città. Il progetto nazionale Cities nasce da questa consapevolezza e troverà un importante momento di confronto il 29 e 30 ottobre a Bari, con inCittà, l’appuntamento nazionale dedicato alle economie urbane e alla rigenerazione dei territori.

Oggi parlare di commercio di prossimità significa parlare di urbanistica, mobilità, sicurezza, accessibilità, cultura, turismo e qualità della vita. Significa riconoscere che un negozio, un pubblico esercizio o un’attività di servizio non rappresentano soltanto un presidio economico, ma contribuiscono alla vitalità delle strade, alla costruzione delle relazioni e alla tenuta sociale delle comunità.

Per questo Confcommercio è chiamata a essere sempre più una rappresentanza della città, attraverso la rappresentanza delle imprese. Non si tratta di ampliare semplicemente il nostro campo d’azione, ma di riconoscere che il futuro delle attività economiche è strettamente legato alle scelte che vengono compiute sul futuro degli spazi urbani.

A Foggia abbiamo già intrapreso questa strada, portando all’attenzione dell’Amministrazione comunale proposte sulla rigenerazione urbana e sulla valorizzazione delle attività di prossimità, e sollecitando una riflessione sull’aggiornamento del Documento Strategico del Commercio. Lavoriamo in sinergia su questi temi tanto da essere presenti nella commissione esaminatrice del bando concorso di progettazione per la riqualificazione di Corso Vittorio Emanuele. È un percorso che vogliamo sviluppare in una logica di collaborazione istituzionale, nella convinzione che le associazioni di rappresentanza debbano essere coinvolte non soltanto nella gestione delle criticità, ma anche nella costruzione delle politiche di sviluppo.

I dati positivi di oggi ci dicono che esiste una capacità imprenditoriale sulla quale investire. La sfida che abbiamo davanti è trasformarla in una prospettiva duratura, nella quale lo sviluppo delle imprese e quello delle città procedano insieme”, ha dichiarato il presidente di Confcommercio Foggia Antonio Metauro