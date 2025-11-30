Sanremo 2026: Carlo Conti svela oggi i big in gara all’Ariston

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Domenica 30 novembre Carlo Conti svela finalmente la lista dei big che gareggeranno a Sanremo 2026. L’attesa è altissima tra fan e addetti ai lavori, con i rumors che impazzano da settimane sui possibili nomi.

Tra i cantanti dati per certi ci sono Maria Antonietta, Colombre, Anna Castiglia, La Niña, Emma Nolde, Fulmincacci e Chiello. Secondo le indiscrezioni, mancherebbero all’appello alcuni grandi nomi che hanno detto “no” al direttore artistico.

I sì e i no al Festival

“Alcuni artisti hanno preferito declinare l’invito”, rivela Gente.it. La scelta dei big è sempre complessa e Conti ha lavorato per mesi per costruire un cast equilibrato tra giovani talenti e nomi affermati.

Il Festival di Sanremo 2026 si preannuncia ricco di sorprese, con una particolare attenzione alla qualità musicale e alla varietà dei generi rappresentati sul palco dell’Ariston.