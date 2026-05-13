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Da Casa Sollievo: “Delusi dalla Regione Puglia e dal sindacato. Gli stipendi dei dipendenti sono adeguati e rimarranno adeguati”

La replica del direttore generale dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, Gino Gumirato, alle notizie di stampa di fonte sindacale relative “alla notifica dei decreti ingiuntivi per il recupero delle somme spettanti”

«Non abbiamo notizie formali di decreti ingiuntivi contro la Fondazione. Però prendiamo atto delle dichiarazioni del sindacato su questo tema. Ovviamente ci difenderemo per quei diritti che i sindacati ritengono di avere, almeno fino al 2025 e primi mesi del 2026.

Non siamo preoccupati, siamo delusi. Siamo delusi di una Regione Puglia che non ha rispettato i patti, siamo delusi di un sindacato che anch’esso non ha rispettato i patti.

Gli stipendi dei nostri dipendenti sono adeguati, rimarranno per molti anni assolutamente adeguati a un mercato della Sanità che sappiamo essere difficile, complesso, sia per il settore pubblico che per il settore privato. Ciò non di meno, la Fondazione va avanti, continueremo a creare valore per i dipendenti, per i pazienti e per tutto il territorio».