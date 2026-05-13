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“Le Università per Giulio”: domani all’Università di Foggia la proiezione del documentario su Giulio Regeni.

Foggia, 13 maggio 2026 – Domani, 14 maggio, alle ore 19:00, presso l’Aula Magna “Valeria Spada”, si terrà la proiezione del documentario “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”, prodotto da Fandango e Ganesh Produzioni, accompagnata da un dibattito dedicato ai temi della libertà di studio e di ricerca.

L’evento è organizzato dall’Università di Foggia nell’ambito dell’iniziativa “Le Università per Giulio”, promossa dalla senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo a dieci anni dalla scomparsa in Egitto del giovane ricercatore. Il progetto coinvolge 76 università e circa 15mila persone in due mesi di incontri e proiezioni dedicati al tema della libertà di ricerca.

L’iniziativa rientra tra gli appuntamenti più significativi della manifestazione “La Città che vorrei” e vedrà la partecipazione della prorettrice vicaria, prof.ssa Donatella Curtotti, del prof. Danilo Leone, delegato rettorale alla Terza missione e alla Comunicazione, e delle prof.sse Luigia Trabace e Maria Grazia Morgese, coordinatrici dell’incontro.

Il progetto “Le Università per Giulio”, presentato nei mesi scorsi in Senato durante una conferenza stampa alla presenza, tra gli altri, della senatrice Elena Cattaneo, dei genitori di Giulio Regeni, dell’avvocata Alessandra Ballerini, del regista Simone Manetti e degli autori Emanuele Cava e Matteo Billi, prevede un ciclo di eventi tra aprile e maggio 2026 in 76 atenei italiani, con il coinvolgimento di oltre 15mila persone tra studenti, ricercatori, personale accademico e cittadini.

“L’adesione a questa iniziativa rappresenta per il nostro Ateneo un momento di riflessione condivisa su valori fondamentali come la libertà di studio e di ricerca” – ha dichiarato il Rettore dell’Università di Foggia, prof. Lorenzo Lo Muzio. “La vicenda di Giulio Regeni continua a interrogare la Comunità accademica e richiama tutti noi alla responsabilità di custodire e promuovere questi principi, che sono alla base della vita universitaria. Attraverso occasioni di approfondimento e confronto come questa, intendiamo coinvolgere studenti, docenti e cittadini in un dialogo consapevole, capace di rafforzare il valore del sapere libero e del rispetto dei diritti. È anche in questo modo che l’Università contribuisce alla crescita civile e culturale del Paese”.

La proiezione sarà seguita da un momento di confronto aperto con docenti, studenti e ospiti, con l’obiettivo di approfondire il tema della libertà accademica e dei diritti umani, anche alla luce del contesto internazionale contemporaneo.

“La storia di Giulio Regeni, grazie al coraggio e alla forza della sua famiglia – ha ricordato la senatrice Elena Cattaneo – non si è conclusa con il ritrovamento al Cairo del suo corpo senza vita, dieci anni fa: al contrario, Giulio continua a vivere e a ‘fare cose’ attraverso un movimento di persone che si riconosce nel valore fondamentale della libertà, lo stesso che Giulio ha difeso da studioso”.

“Siamo onorati e grati per questa iniziativa – il commento dei genitori di Giulio, Paola Deffendi e Claudio Regeni– che coinvolge numerose università, con professori, studenti e dottorandi che, ricordiamo, vanno sempre protetti. Dal documentario traspare sia la figura di Giulio, ricercatore integerrimo e appassionato, sia la violazione dei diritti che sono stati commessi nei suoi confronti”.

L’iniziativa “Le Università per Giulio Regeni” è sostenuta dalla Fondazione Elena Cattaneo ETS, in collaborazione con Fandango e Ganesh Produzioni.

L’ingresso è libero e gratuito.