Il Paradiso delle Signore anticipazioni 13 maggio 2026: Matteo incoraggia Odile, Johnny aiuta Cesare

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 13 maggio 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Il Vicariato Lombardo ha organizzato un evento al Circolo per promuovere le Fondazioni dedite all’impegno sociale, Marta si preparerà per la serata invece Adelaide deciderà di non partecipare.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 13 maggio 2026: Ciro è geloso, Mirella concede a Luigi di stare con Michelini

Mirella sta vivendo una delicata situazione da quando è tornato Luigi, per lei non è semplice ma sta cercando di mettere il bene del figlio al primo posto. La Venere permetterà al suo ex di passare un pomeriggio insieme a Michelino.

Odile è alla ricerca di un nuovo stilista per la Galleria Milano Moda ma non è ancora riuscito a trovarlo. Matteo proverà ad incoraggiarla dicendole di puntare sulla sua creativa ispirazione. Intanto Ciro sarà molto geloso a causa delle attenzioni che un cliente sta riservando a Concetta. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Cesare è tornato ma è in difficoltà, Johnny però lo aiuterà a salvarsi da una situazione brutta.