Helena Prestes contro Lorenzo Spolverato al GF: “Dice bugie e gioca sporco, è la rovina della televisione”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes si è di nuovo scagliata contro Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. I due non perdono occasione per attaccarsi e criticarsi nella casa più spiata d’Italia manifestando in modo palese la loro reciproca antipatia. Il gieffino è stato eletto primo finalista dell’attuale edizione del reality e la cosa non è proprio andata giù alla modella brasiliana.

Lei era convinta che a vincere il televoto sarebbe stato Javier Martinez perché lo meritava molto di più di Lorenzo. A parer suo il pallavolista argentino anche nelle difficoltà è sempre stato un signore, Spolverato invece racconta bugie, ride quando ci sono clip e casini e strumentalizza le cose. Helena Prestes ha poi detto che Lorenzo finge anche con Shaila, nei giorni scorsi lui l’ha anche ammesso nella casa ma lei lo aveva sempre pensato. Ha poi aggiunto: “È sempre scorretto e gioca sporco. Tutti speriamo di vincere, ma lui lo fa manipolando e mettendo la gente contro“.

Helena Prestes dura contro Lorenzo Spolverato al Grande Fratello, cosa pensa di lui

Nella casa più spiata d’Italia Helena Prestes ha continuato a criticare duramente Lorenzo Spolverato dicendo che spesso si toglie il microfono e dice alcune cose, una volta ha anche chiesto a Shaila di fare una storiella con lei. A detta sua è sempre pesante, si comporta male e dice tante bugie, pensa che abbia mentito anche sul suo passato.

Secondo la modella brasiliana il fidanzato di Shaila Gatta cerca sempre di truccare le situazioni e di manipolare gli altri. Visibilmente infastidita ha poi concluso dicendo: “È ingiusto, una persona che viene qui e fa un percorso che è la rovina della televisione italiana, un esempio pessimo, di me**a“.