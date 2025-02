Grande Fratello, gieffino duro contro Lorenzo Spolverato: “Lo proteggono e lo portano pure in finale”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lorenzo Spolverato continua ad essere uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello, da quando è approdato nella casa più spiata d’Italia il suo percorso ha fatto spesso discutere ma nel bene o nel male ha fatto sempre parlare di sé.

Ieri sera durante la 30esima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 il gieffino è stato proclamato primo finalista di questa edizione. A deciderlo è stato il pubblico, nella casa più spiata d’Italia però c’è chi si è detto contrario. Di chi si tratta? Di Iago Garcia, l’attore spagnolo infatti ha chiaramente detto che Lorenzo Spolverato non merita la finale e ha accusato la produzione del Grande Fratello di trattarlo in modo diverso, a parer suo è protetto.

Lorenzo Spolverato è protetto al Grande Fratello? Le accuse di Iago Garcia

Ieri sera Alfonso Signorini per l’ennesima volta si è soffermato sul rapporto nato nella casa tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato e sull’ultima crisi che hanno affrontato nei giorni scorsi. Iago Garcia però ha fatto notare che nessuna clip ha mostrato il comportamento violento e inadeguato del modello milanese.

L’attore spagnolo ha fatto sapere che Lorenzo Spolverato dopo un litigio con la fidanzata ha preso a pugni la porta del bagno e il materasso, lo scatto di rabbia però non è stato mostrato in diretta. Ha poi aggiunto: “Ogni settimana ha scatti di rabbia, questo ragazzo qua ha avuto un strada in discesa sempre.” A parer sua alcuni concorrente vengono sempre osservati con la lente di ingrandimento, lui invece può urlare contro le donne, può zittire le persone, ha scatti di rabbia e fa sempre scenate.

Sui social in molti stanno dando ragione a Iago Garcia, pensano infatti che la produzione abbia sempre riservato un trattamento speciale a Lorenzo Spolverato. Tra i vari commenti si legge: “Urlalo Iago…Vergogna! Continuano a censurare e coprire. Lo proteggono e lo portano pure in finale”.