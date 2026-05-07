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Manfredonia, avviso pubblico per l’assegnazione di loculi “di lungo” da realizzare all’interno della Tomba dell’Ordine Francescano secolare denominata “S. Antonio”

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 28/07/2025;

Vista la determinazione dirigenziale n. 964 del 04.05.2026;

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 24/09/2018 e s.m.i.;

RENDE NOTO

È indetto avviso pubblico per la concessione trentennale, rinnovabile, di n. 126 nuovi loculi “di lungo” e 27 ossari da realizzare, da parte dell’Ordine Francescano Secolare, all’interno della Tomba collettiva denominata “S. ANTONIO”, come illustrato nell’elaborato tecnico in visione presso gli uffici dell’O.F.S. ovvero presso la Direzione dei Servizi Cimiteriali nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

Il presente avviso è finalizzato a verificare la copertura finanziaria dell’intervento mediante manifestazione d’interesse alla concessione dei suddetti loculi per la tumulazione di persone già decedute, a far data dal 01/01/2018, e provvisoriamente sepolte in loculi di terzi.

Per loculi di terzi si intendono quelli di conoscenti, parenti o affini oltre il secondo grado per i quali il defunto non vanta alcun diritto di successione.

ART. 1 REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono presentare domanda di assegnazione dei loculi in oggetto i cittadini residenti a Manfredonia che intendono utilizzare i loculi per la sepoltura del coniuge e/o di parenti di primo grado in linea retta, residenti a Manfredonia, deceduti a far tempo dal 01/01/2018 e tumulati provvisoriamente in loculi di terzi come sopra definito (la data di morte del defunto in appoggio deve rientrare in un periodo temporale nel quale presso il cimitero non c’era disponibilità di loculi per le morti immediate – in caso contrario la domanda andrà catalogata in apposita separata graduatoria da prendere in esame solo ad esaurimento della prima).

Tali requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.

Non possono partecipare, e saranno automaticamente esclusi, coloro che risultano concessionari, anche in parte, di tombe private di famiglia ovvero di loculi disponibili nel Cimitero di Manfredonia, intendendosi per tali i loculi non occupati da cadaveri ovvero quelli in cui sono depositati cadaveri da oltre 20 (venti) anni rispetto alla data di scadenza dell’avviso pubblico.



ART. 2 CARATTERISTICHE DEI LOCULI

I loculi da assegnare, compresi nel presente bando, sono quelli che l’O.F.S. ha previsto per le assegnazioni comunali.

ART. 3MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente avviso deve essere compilata esclusivamente su apposito modulo predisposto dal Comune, in distribuzione presso:

gli uffici dell’O.F.S. via Tribuna civ. 111 nei pressi della chiesa S. Maria tel. 0884-582931;

la Direzione dei Servizi Cimiteriali – viale dei Cappuccini, n. 1;

Il modulo è, altresì, allegato al presente avviso.

La domanda, debitamente firmata e corredata dalla fotocopia di un valido documento d’identità del richiedente, con l’indicazione di tutti i dati richiesti, dovrà essere presentata, perentoriamente, entro il termine di 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso attestata in albo pretorio

all’Ufficio Protocollo del Comune di Manfredonia – piazza del Popolo, n. 10;

tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it

ART. 4 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Dirigente del settore competente, sulla base delle dichiarazioni in atto notorio dei richiedenti ed accertamenti d’ufficio, provvede all’approvazione, con propria determinazione, della graduatoria degli aventi diritto all’assegnazione dei 126 loculi in oggetto, comprendente, nell’ordine i nominativi di coloro che hanno richiesto l’assegnazione, secondo l’ordine crescente della data di morte.

In caso di assegnazione secondo i criteri previsti sopra, il trasferimento dei defunti nei loculi attribuiti dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalla data di disponibilità dei loculi (data certificato regolare esecuzione o collaudo opere), pena la decadenza con conseguente rimborso delle somme versate, detratto il 20% a titolo di penale.

La graduatoria sarà pubblicata all’ Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi.

ART. 5 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI LOCULI

I loculi saranno attribuiti per ordine progressivo di numerazione, abbinandoli agli aventi titolo, seguendo il numero di posizione in graduatoria fino all’esaurimento della graduatoria stessa. Dall’ordine di numerazione saranno esclusi i loculi di prima fila che dopo l’esame delle richieste di priorità saranno assegnati agli ultimi in graduatoria.

È fatta salva la possibilità ai portatori di handicap, con difficoltà motorie, riconosciuti invalidi al 100% con verbale della Commissione Sanitaria Provinciale Invalidi Civili, di richiedere un loculo posto in 1^ fila qualora presenti istanza per la sepoltura del coniuge o di un parente in linea retta di 1° grado.

ART. 6 DURATA DELLA CONCESSIONE – DECESSO DEL RICHIEDENTE

La concessione dei loculi avrà durata trentennale, rinnovabile, ai sensi dell’art. 72 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, e decorrerà dalla data di assegnazione per disponibilità del loculo dopo collaudo opere.

In caso di decesso del richiedente in corso di procedura, la pratica di concessione potrà essere perfezionata dagli eredi.

ART. 7 PAGAMENTO DEI CORRISPETIIVI DI CONCESSIONE

Il corrispettivo provvisorio di concessione di detti loculi è fissato, oltre le spese contrattuali, nel modo seguente:

Prima fila € 3.235,84 Seconda / Terza fila €. 3.579,37 Quarta / Quinta fila €. 2.979,37 Ossario aggiuntivo € 1.000,00



Oltre alle somme di cui sopra il Comune di Manfredonia potrebbe, previo apposita deliberazione di Giunta Comunale di indirizzo e determinazione dirigenziale di gestione, richiedere una quota una tantum per la manutenzione e pulizia delle tombe pari a 400,00 € per ogni fila in altezza.

In tal caso i concessionari di tali loculi, per tutta la durata della concessione, non saranno più tenuti al pagamento delle quote annuali di pulizia o TARI.

Tali corrispettivi dovranno essere versati direttamente all’O.F.S. (Associazione San Francesco) Banca popolare di Milano IBAN : IT97U0503478450000000014746

nella misura del 50% entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta assegnazione;

nella misura del 40% entro 90 giorni dalla comunicazione di assegnazione;

ad ultimazione dei lavori verranno ricalcolati i costi unitari dei loculi sulla base delle spese effettivamente sostenute e determinata la rata di saldo.

In caso di mancata corresponsione delle somme entro i termini suddetti, il richiedente verrà automaticamente considerato rinunciatario ed il loculo rientrerà nella disponibilità dell’O.F.S. / Comune per assegnazione alle morti immediate senza scorrimento della graduatoria. In tal caso l’O.F.S. provvederà al rimborso di quanto già versato, trattenendo il 20% del costo totale a titolo di penale.

ART. 8 AVVERTENZE

La realizzazione dell’intervento è subordinata al preventivo accertamento delle entrate derivanti dall’adesione alla presente manifestazione d’interesse, a copertura delle relative spese, e, pertanto, in assenza di adeguata adesione da parte dei soggetti interessati, la predetta opera non potrà essere realizzata. Il diritto alla tumulazione si intende riservato alla persona del concessionario (individuato dal defunto in appoggio e non dal parente richiedente) e della sua famiglia secondo discendenza jure sanguinis (per diritto di sangue) in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti propri e del coniuge. È vietata la cessione del diritto d’uso tra privati, ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.



ART. 9 CONTROLLI

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il richiedente decade dal beneficio eventualmente conseguente al provvedimento / comunicazione di assegnazione emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Nel caso che l’assegnatario abbia già provveduto al pagamento della rata di acconto, una quota pari al 20% di quanto versato non sarà restituita a titolo di penale, senza pregiudizio per le azioni di rivalsa civili o penali che si vorranno intraprendere al riguardo.

ART. 10 NORMA FINALE

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 24/09/2018 e s.m.i..

ART. 11 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno utilizzati per i soli fini di cui al presente avviso.

Modalità di trattamento: i dati verranno trattati con le modalità e le forme previste dal GDPR 2016/679.



ART. 12 ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia e sul sito Internet comunale http://www.comune.manfredonia.fg.it.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere, revocare, modificare o di riaprire i termini del presente bando con provvedimento motivato senza che i richiedenti possano vantare diritti o pretese di sorta. Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi:

agli Uffici dell’Ordine Francescano Secolare via Tribuna civ. 111 nei pressi della chiesa S. Maria tel. 0884-582931;

alla Direzione dei Servizi Cimiteriali – viale dei Cappuccini, n. 1, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.



IL DIRIGENTE 5° SETTORE

(Arch. Michele PRENCIPE)



Allegati

Modello di domanda