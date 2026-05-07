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Michele Zarrillo per la Festa Patronale di Peschici

Lunedì 21 luglio alle ore 22:00 in piazza Pertini, in occasione dei Solenni Festeggiamenti della Festa Patronale di Sant’Elia Profeta, la Città di Peschici accoglierà l’artista Michele Zarrillo, tra i più amati cantautori del panorama italiano, noto soprattutto per la sua straordinaria capacità di unire vena compositiva e poesia.

L’artista porterà sul palcoscenico il live tour “1996-2026”, in concomitanza dei trent’anni dall’uscita de “l’elefante e la farfalla”, una delle sue canzoni più celebri, che da sempre emoziona e unisce generazioni diverse, diventato ormai un vero classico della canzone d’autore italiana.

Il concerto ripercorrerà la carriera con un repertorio unico, ricchissimo di successi intramontabili, che gli hanno regalato importanti soddisfazioni. Una serata-evento imperdibile per apprezzare il suo grande talento, le doti di musicista e compositore, oltre alle qualità interpretative, toccanti e virtuose allo stesso tempo.

Il programma civile è organizzato dal Comitato Feste Sant’Elia Profeta, con il patrocinio del Comune di Peschici.