Nobiletti ai consiglieri provinciali: “Lavoreremo nell’interesse della Capitanata”
Nobiletti ai consiglieri provinciali: “Lavoreremo nell’interesse della Capitanata”
Lucia Caione, Raffaella Vene, Antonello Di Paola, Anna Rita Palmieri, Michele Merla, Mario Dal Maso, Angela Fazi, Maurizio Accettulli, Nicola Netti, Tonio De Maio, Achille Capozzi, Amato Francesco Nunziante.
Dodici mandati ricevuti da tutta la Capitanata. Da oggi condividono una responsabilità comune — al di là dei ruoli, della maggioranza e dell’opposizione.
La Provincia di Foggia è la più estesa della Puglia: oltre 6.900 chilometri quadrati, sessantuno comuni, il Gargano, la Daunia, il Tavoliere, il Subappennino. Un territorio che chiede di essere governato con serietà e con competenza.
Strade, scuole superiori, ambiente, protezione civile, pianificazione territoriale: funzioni concrete, che entrano nella vita quotidiana delle persone. Questo ente conta. E questo Consiglio ha il compito di dimostrarlo.
Lavoreremo nell’unico interesse che conta: quello della Capitanata e dei suoi cittadini.
Giuseppe Nobiletti