L’Immacolata Concezione: il giorno delle Pettole (1983)

Manfredonia – LA mattina, appena sveglio, potevo entrare nella sua stanza e vedere tanta pasta in grandi pentoloni. Mia madre cominciava dall’alba a friggere le “Pettole”, con le mani piene di farina e la pasta bagnata nell’olio.Dalla finestra si vedeva un po’ di nebbia, il mare era calmo, il paese in silenzio ma sveglio. Ricordo come questo evento avveniva ogni vigilia dell’Immacolata Concezione.

Continuavo a fissare le barche dei pescatori dalla mia casa del Villaggio Marinaro. Nell’aria il suono della campana che proveniva dalla “Chiesa di Sant’Andrea”. I mandarini nel cesto della frutta avevano l’odore dell’incenso, l’immacolata in una raffigurazione li raccoglieva tra il vapore delle stanza. Questa era la mia terra.

A cura di Claudio Castriotta

