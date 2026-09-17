Chi è Giacomo Gallani, concorrente del GF VIP 9: età, carriera e vita privata del modello romano in gara

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Il GF VIP 9, al via giovedì 17 settembre su Canale 5, porta nella Casa un mix di volti storici e nuovi protagonisti. Tra questi c’è Giacomo Gallani, uno dei concorrenti ufficiali dell’edizione 2026, un nome ancora poco noto al grande pubblico ma con una carriera già costruita tra moda, viaggi internazionali e social. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi è Giacomo Gallani? Quanti anni ha? Qual è il suo percorso nel fashion system? E cosa sappiamo della sua vita privata prima dell’ingresso nella Casa?

Chi è Giacomo Gallani: età, origini e formazione

Classe 1997, romano, Giacomo Gallani è un modello professionista con una formazione che va oltre il mondo della moda. Prima di dedicarsi agli shooting e alle passerelle, ha praticato calcio agonistico, sport che ha segnato la sua adolescenza.

Intorno ai vent’anni decide di cambiare strada e puntare tutto sulla carriera da modello. Parallelamente, porta avanti gli studi universitari e consegue una laurea in Economia e Gestione Aziendale, un titolo che oggi rappresenta la base dei suoi progetti futuri, tra cui la creazione di un brand di abbigliamento.

La carriera: da Roma a Dubai, tra moda internazionale e TV

La carriera di Giacomo Gallani decolla rapidamente. Negli anni lavora con alcuni dei marchi più importanti del fashion system, tra cui:

Dior

Armani

Moncler

Guess

Jeep

Le collaborazioni internazionali lo portano a trasferirsi a Dubai, dove costruisce una parte importante del suo percorso professionale. Poco prima dell’ingresso nel GF VIP, però, Gallani è tornato a vivere a Roma, vicino alla famiglia.

Il reality non rappresenta la sua prima apparizione televisiva: nel 2024 è stato ospite a Tu sì que vales, protagonista di uno sketch con Sabrina Ferilli, dove si mostrava a petto nudo sotto la doccia. Il GF VIP 9, però, è la sua prima vera esperienza televisiva di lunga durata, una vetrina che potrebbe trasformare la sua carriera.

Vita privata: famiglia, ex fidanzata e passioni di Giacomo Gallani

Sul fronte personale, Giacomo Gallani è attualmente single, dopo la fine di una relazione durata cinque anni. Dopo anni all’estero, ha scelto di tornare a Roma e vivere con la famiglia, un punto fermo della sua vita.

Tra le sue passioni ci sono:

lo sport

l’allenamento in palestra

la cucina

Si descrive come una persona ironica e iperattiva, ma anche con un lato più pigro e indeciso, caratteristiche che potrebbero emergere nella convivenza forzata del bunker di Cinecittà.

Gallani entra in un cast che mescola volti storici e nuovi protagonisti: Alex Belli, Guendalina Tavassi, Jonathan Kashanian, Carmen Di Pietro, Marina La Rosa, Simone Annicchiarico, Megan Ria e altri. Per lui, il GF VIP 9 è una grande occasione lavorativa, un’opportunità per trasformare la visibilità televisiva in nuovi progetti professionali. E chissà che nella Casa non arrivi anche qualche sorpresa sentimentale.