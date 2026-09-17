Giancarlo Danto, chi è il concorrente GF VIP 9: età, carriera e vita privata dell’ex fidanzato di Paola Caruso

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Tra i concorrenti del GF VIP 9, al via giovedì 17 settembre su Canale 5, spicca il nome di Giancarlo Danto, ballerino, performer e volto televisivo già noto al pubblico dei reality. Originario di Messina, oggi vive tra Roma e Milano e porta nella Casa un mix di talento, fisicità e una vita sentimentale che ha già fatto parlare molto.

A questo punto è inevitabile chiedersi: chi è davvero Giancarlo Danto? Qual è la sua carriera? Perché il suo ingresso promette scintille? E cosa sappiamo della sua vita privata e del flirt con Paola Caruso?

Chi è Giancarlo Danto: origini, età e primi passi nel mondo dello spettacolo

Giacarlo Danto nasce a Messina, in Sicilia, e fin da giovanissimo si avvicina al mondo della danza e dello spettacolo. Il suo debutto televisivo arriva nel corpo di ballo di Amici 18, dove si fa notare per presenza scenica e versatilità.

Negli anni successivi partecipa a diversi format di punta della TV italiana, tra cui Ciao Darwin, consolidando la sua immagine di performer energico e molto attento alla cura del corpo. Oggi vive tra Roma e Milano, città in cui alterna lavoro artistico e progetti imprenditoriali.

Carriera: da Amici a Prime Video, fino alla sua agenzia di spettacolo

La carriera di Giancarlo Danto è un mix di palcoscenico, televisione e imprenditoria. Oltre alle esperienze nei programmi Mediaset, è stato uno dei protagonisti del format Prime Video Holiday Crush, e più recentemente del reality The 50 Italia, dove il suo nome è finito al centro del gossip.

Parallelamente, Danto è CEO dell’agenzia Angel Show Entertainment, realtà che si occupa di eventi, spettacolo e casting. La sua immagine è stata scelta anche per diverse copertine, tra cui Formen Magazine e Playgirl, confermando il suo ruolo nel mondo del fashion e del fitness.

Vita privata: il flirt con Paola Caruso, la rottura e il suo ingresso al GF VIP 9

Il pubblico ha iniziato a parlare di Giancarlo Danto soprattutto dopo la sua partecipazione a The 50 Italia, dove è nato un flirt con Paola Caruso, culminato in un bacio davanti alle telecamere. La frequentazione è proseguita anche dopo il programma, ma si è conclusa prima dell’estate.

Il suo ingresso al GF VIP 9 come ex fidanzato di Paola Caruso promette inevitabilmente dinamiche forti, soprattutto perché la Caruso è una delle protagoniste più discusse del reality. La presenza di Danto potrebbe riaccendere tensioni, chiarimenti o nuovi capitoli di una storia che il pubblico ha già seguito con grande curiosità.

Curiosità: fisico scolpito, tatuaggi, carattere e presenza social

Sui social, in particolare su Instagram (@giancarlodanto, oltre 59.500 follower), Giancarlo mostra un’immagine curata e molto definita: sguardo intenso, capelli ricci, fisico allenatissimo, un braccio completamente tatuato, orecchini su entrambi i lobi e un look che alterna sensualità e ironia.

Si definisce estroverso, un po’ narciso, molto attento al corpo e con una forte energia, qualità che potrebbero renderlo uno dei concorrenti più dinamici della Casa. La convivenza forzata, però, potrebbe far emergere lati più complessi del suo carattere, soprattutto in un cast che mescola personalità forti e storie già intrecciate.