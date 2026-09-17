Federica Morello, concorrente del GF VIP 9: chi è davvero la “Valhalla”, età, carriera e vita privata

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Tra i nomi più discussi del GF VIP 9, al via il 17 settembre su Canale 5, c’è quello di Federica Morello, influencer, modella, ex ballerina e personalità social con oltre 220.000 follower. Un volto che il pubblico ha già visto in TV e che spesso è finito al centro del gossip.

A questo punto è inevitabile chiedersi: chi è davvero Federica Morello? Qual è la sua carriera? Perché il suo nome circola da mesi? E cosa sappiamo della sua vita privata e dei flirt che l’hanno resa un volto noto della cronaca rosa?

Chi è Federica Morello: età, origini e primi passi sui social

Classe 1993, Federica Morello è originaria di Sanremo e oggi è una delle influencer italiane più seguite. Il suo profilo Instagram, @federicamorello, conta oltre 220.000 follower e racconta un lifestyle fatto di viaggi, palestra, equitazione, barche, ristoranti di lusso e shooting fotografici.

Ha iniziato a pubblicare contenuti nel luglio 2012, con un post che la ritraeva in barca a Tenerife. Da allora, la sua crescita è stata costante, fino a diventare una vera creator nel mondo del fitness, del luxury lifestyle e dei contenuti travel.

Carriera: da maestra d’asilo a ballerina, dj, imprenditrice e volto TV

Il percorso professionale di Federica Morello è sorprendente. Prima di entrare nel mondo dello spettacolo, ha lavorato come maestra d’asilo, ruolo che ha lasciato per dedicarsi alla danza e alla musica.

Negli anni è diventata:

ballerina in diversi programmi TV

in diversi programmi TV dj in eventi e locali

in eventi e locali modella per shooting e campagne

per shooting e campagne influencer con una community in crescita

con una community in crescita imprenditrice, fondando la F.emme Agency, agenzia che gestisce hostess per sfilate e produzioni

Il vero salto televisivo arriva con Paolo Bonolis, che la sceglie come “prima donna” in uno dei suoi show, rendendola un volto riconoscibile al grande pubblico.

Federica è apparsa anche in Ciao Darwin, dove era stata soprannominata “Valhalla”, e ha partecipato a eventi mondani come la proiezione del film Il Gladiatore II nel novembre 2024.

Vita privata: ex fidanzati, gossip e il presunto flirt con Giulio Fratini

Sul fronte sentimentale, Federica Morello è spesso finita al centro della cronaca rosa. Ha avuto una relazione con Giovanni Barletta, ma il gossip più chiacchierato è quello con Giulio Fratini, ex compagno di Elisabetta Gregoraci. La frequentazione non è mai stata confermata ufficialmente, ma è stata ampiamente discussa sui siti di gossip.

Federica ha una sorella, Michelle Morello, anche lei molto attiva sui social.

Il suo ingresso al GF VIP 9 promette inevitabilmente nuove dinamiche: tra flirt, rivalità, amicizie e possibili colpi di scena, la sua personalità estroversa potrebbe diventare uno dei motori narrativi dell’edizione.