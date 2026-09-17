Water ski Experience a Manfredonia

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WATER SKI EXPERIENCE 2026: IL 18 SETTEMBRE A MANFREDONIA UNA GIORNATA DEDICATA ALLO SCI NAUTICO

Sport, movimento e benessere protagonisti a Manfredonia con WATER SKI EXPERIENCE 2026, la manifestazione sportiva non agonistica promossa dalla ASD Gargano Coast, in programma il prossimo 18 settembre.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere lo sci nautico come disciplina capace di coniugare preparazione fisica, equilibrio, coordinazione, concentrazione e controllo del corpo, avvicinando alla pratica degli sport acquatici giovani e adulti con differenti livelli di esperienza.

La giornata sarà articolata attraverso prove dimostrative, sessioni di avvicinamento, attività guidate e percorsi tecnici, con l’intento di offrire ai partecipanti un’esperienza sportiva coinvolgente e accessibile.

WATER SKI EXPERIENCE 2026 non vuole essere soltanto una dimostrazione, ma un’occasione concreta per promuovere uno stile di vita attivo e valorizzare il movimento come strumento di benessere psicofisico e di crescita personale.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla partecipazione di persone con diversa abilità, attraverso attività adattabili e modalità di coinvolgimento pensate per favorire una presenza piena e positiva all’interno dell’esperienza sportiva.

La manifestazione si inserisce inoltre nel più ampio percorso di promozione e valorizzazione dello sport sostenuto dalla Regione Puglia, nell’ambito di Puglia Regione Europea dello Sport 2026. Un riconoscimento che rafforza il ruolo dello sport come leva di benessere, partecipazione, inclusione e sviluppo dei territori.

Tra gli elementi caratterizzanti dell’iniziativa anche il Water Skill Challenge, un percorso dinamico di prove e attività guidate dedicato all’equilibrio, alla postura, al controllo del movimento e alla tecnica di base.

L’obiettivo della ASD Gargano Coast è contribuire alla diffusione di una cultura sportiva continuativa, contrastando la sedentarietà e promuovendo la pratica sportiva come strumento di prevenzione, qualità della vita e benessere.

Con WATER SKI EXPERIENCE 2026, Manfredonia torna quindi a vivere il mare anche attraverso lo sport, con una giornata pensata per chi vuole mettersi alla prova, avvicinarsi a una nuova disciplina e vivere un’esperienza di movimento e condivisione.

Per info e dettagli: Giuseppe 342.1989215