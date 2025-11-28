La forza di una donna, spoiler 28 novembre 2025: la gelosia di Sarp per Bahar sconvolge Piril

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.06 da lunedì a sabato. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 28 novembre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che ci sarà tensione dopo che Bahar ha provato a fuggire insieme ai suoi figli. Arif è preoccupato per Doruk e Nisan e vuole proteggerli, intanto l’atteggiamento di Sarp nei suoi confronti continuerà ad essere minaccioso.

Spoiler La forza di una donna 28 novembre 2025: Bahar chiede ad Arif di andare via, Sarp geloso

Bahar apparirà preoccupata per la situazione che si è creata nella casa di montagna. Lei teme che gli uomini del marito possano prendersela con Arif ed è per questo che cercherà un modo per proteggerlo.

Cosa deciderà di fare la protagonista? Le anticipazioni de La forza di una donna fanno sapere che Bahar chiederà ad Arif di andare via per evitargli pericolose conseguenze. Nel frattempo Piril vedrà la forte gelosia di Sarp nei confronti della prima moglie e la cosa la turberà molto.