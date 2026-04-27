Grande Fratello Vip, Renato Biancardi è fluido? Cosa pensano i gieffini
Renato Biancardi è fluido? Il gieffino chiarisce i dubbi degli altri concorrenti al Grande Fratello Vip, cosa ha rivelato.
Alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip nelle scorse ore si sono lasciati andare ad alcune rivelazioni sull’orientamento sessuale di Renato Biancardi.
Tutto è iniziato quando lui ha scherzato ironicamente con Lucia Ilardo in giardino, la prima ad esprimere il suo pensiero è stata Adriana Volpe. Lei pensa che il gieffino napoletano sia fluido e mentre Raimondo rideva Alessandra Mussolini ha detto che non ci sarebbe nulla di male.
Renato Biancardi è fluido? Il gieffino chiarisce i dubbi degli altri concorrenti al GF Vip
Quando Alessandra Mussolini ha detto al gieffino di non prendersela perché la fluidità è bella e non c’è niente di sbagliato lui ha così risposto: “Ovvio, sono d’accordo. Però è giusto e bello se lo sei“, con le sue parole ha quindi negato di esserlo.
A quel punto è intervenuto Raimondo Todaro che ha detto: “Quindi Renato è fluido? Più che quello, secondo me a lui basta che le persone respirino, poi in generale gli va bene tutto”. Renato Biancardi però non si è detto d’accordo con il gieffino, ha infatti rivelato che è molto selettivo altrimenti si sarebbe divertito molto di più.