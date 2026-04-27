Grande Fratello Vip, Renato Biancardi è fluido? Cosa pensano i gieffini

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Alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip nelle scorse ore si sono lasciati andare ad alcune rivelazioni sull’orientamento sessuale di Renato Biancardi.

Tutto è iniziato quando lui ha scherzato ironicamente con Lucia Ilardo in giardino, la prima ad esprimere il suo pensiero è stata Adriana Volpe. Lei pensa che il gieffino napoletano sia fluido e mentre Raimondo rideva Alessandra Mussolini ha detto che non ci sarebbe nulla di male.

Renato Biancardi è fluido? Il gieffino chiarisce i dubbi degli altri concorrenti al GF Vip

Quando Alessandra Mussolini ha detto al gieffino di non prendersela perché la fluidità è bella e non c’è niente di sbagliato lui ha così risposto: “Ovvio, sono d’accordo. Però è giusto e bello se lo sei“, con le sue parole ha quindi negato di esserlo.

A quel punto è intervenuto Raimondo Todaro che ha detto: “Quindi Renato è fluido? Più che quello, secondo me a lui basta che le persone respirino, poi in generale gli va bene tutto”. Renato Biancardi però non si è detto d’accordo con il gieffino, ha infatti rivelato che è molto selettivo altrimenti si sarebbe divertito molto di più.