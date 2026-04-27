Javier Martinez, nuovo reality show dopo il Grande Fratello? L’indiscrezione

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Javier Martinez è tra i personaggi pubblici più seguiti in questo momento in Italia. Il pallavolista argentino ha ottenuto una grande popolarità al Grande Fratello 2024 dove ha trovato anche l’amore. Da tempo, l’uomo ha una relazione stabile con Helena Prestes, modella brasiliana 35enne. In queste ore, l’ex gieffino è finito al centro dell’attenzione per un indiscrezione lanciata da Amedeo Venza. Il noto esperto di gossip ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui afferma che il 31enne argentino sarebbe stato contattato per prendere parte alla nuova edizione dell’Isola dei famosi, il programma di Canale 5. L’uomo ha fatto sapere: “Javier Martinez ha detto no all’Isola dei famosi.” L’ex gieffino non se la sentirebbe di partecipare ad un nuovo reality show dopo il Grande Fratello.

Javier Martinez dice no all’Isola dei famosi

Il compagno di Helena Prestes ha rifiutato di prendere parte alla nuova edizione dell’Isola dei famosi, che si annuncia essere ricca di colpi di scena. Se Javier Martinez non vi prenderà parte, chi è data come naufraga è Zeudi Di Palma, che ha condiviso insieme a lui l’esperienza al Grande Fratello. Secondo quanto trapelato dalla giornalista Grazia Sambruna su Now mag, l’ex Miss Italia avrebbe fatto il provino per il reality show che verrà registrato in estate e mandato in onda in autunno su Canale 5. La donna ha rivelato: “Banijay ha dimostrato un forte interesse verso Zeudi Di Palma, ex gieffina e Miss Italia in streaming nel 2021. Dopo l’intervista a ‘Belve’, e tutte le polemiche che ha scatenato online, era forse inevitabile. Non parimenti scontato, invece, che la nostra accettasse di fare il provino per un reality Mediaset, visto che tanto lamenta il trattamento ‘subito’ al ‘Grande Fratello’. Invece, il provino, per quanto in gran segreto, l’avrebbe fatto eccome. Una decina di giorni fa.”