La forza di una donna, spoiler 27 novembre 2025: Bahar prova a scappare, Sarp scopre tutto e si infuria

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.06 da lunedì a sabato. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, giovedì 27 novembre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Bahar proverà a mettere in atto il suo piano, durante la notte infatti sveglierà Doruk e Nisan per fuggire insieme dalla casa di montagna.

Spoiler La forza di una donna 27 novembre 2025: duro scontro tra Sarp e Arif, Bahar preoccupata

Arif li raggiungerà nel rifiuto per aiutarli a scappare ma non ci riuscirà perché Sarp scoprirà tutto e li fermerà. In preda alla rabbia e alla gelosia si scaglierà contro il suo ‘rivale’ arrivando quasi alle mani.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Bahar si preoccuperà per l’incolumità di Arif, teme infatti che gli uomini di Sarp possano fargli del male. La protagonista sarà quindi costretta a fare una scelta.