La forza di una donna, spoiler 26 novembre 2025: Bahar elabora un piano di fuga, nuovi scontri tra Doruk e Nisan

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.06 da lunedì a sabato. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, mercoledì 26 novembre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che non è un momento semplice per Bahar e i suoi figli dopo che hanno scoperto che Yeliz è morta. Nisan è anche arrabbiata con il fratello perché non tollera il fatto che si stia affezionando sempre di più a Pilar.

Spoiler La forza di una donna 26 novembre 2025: Doruk e Nisan continuano a scontrarsi

Bahar non ha cambiato idea in merito alla sua idea di tornare a vivere a casa sua, dove è circondata dall’affetto dei suoi cari. Continuerà infatti ad elaborare un piano per fuggire dalla casa di montagna insieme ai suoi figli all’insaputa di Sarp.

Il rapporto non migliorerà tra Doruk e Nisan, lei è infastidita per il legame nato tra il fratello e Piril e questo li farà scontrare ancora. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Hatice ed Enver accoglieranno in casa loro Idil, decideranno infatti di affittare una stanza alla ragazza.