Scontro di fuoco tra Antonella Elia e Valeria Marini al GF Vip: “Che cattiveria, sei pietosa”

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Valeria Marini e Antonella Elia hanno provato ad ignorarsi per qualche ora al Grande Fratello Vip ma era solo questione di tempo prima che scoppiate la lite tra loro visti i loro trascorsi.

Oggi nella casa più spiata dagli italiani hanno iniziato a discutere e la situazione ha preso velocemente una brutta piega che ha lasciato gli altri concorrenti senza parole. Ad iniziare è stata Antonella Elia che ha detto alla sua ‘nemica’ che adora mostrarle il suo disprezzo e la sua antipatia. La showgirl stellare le ha chiesto di non essere offensiva, a detta sua supera i limiti ed è cattiva, le ha però detto che la cattiveria torna indietro.

Velenoso battibecco tra Valeria Marini e Antonella Elia al GF Vip: cosa è successo tra loro nella casa

La gieffina le ha detto di non iniziare con le maledizioni, ha anche ricordato che in passato le ha sbattuto un rorario in faccia nella casa più spiata dagli italiani. Visibilmente infastidita Valeria Marini l’ha invitata a non offendere, le ha poi detto che ha già esagerato nei suoi confronti ed è per questo che ha preso provvedimenti. A detta sua continua ad aggiungere cose a quelle già dette in passato.

Antonella Elia ha continuato a pungerla dicendo che la sua presenza al Grande Fratello Vip è offensiva, dopo averle dato della cretina ha detto che ha fatto un gesto che non doveva fare. La showgirl è sbottata dicendo: “Che cosa sai fare? Nulla, quale film hai fatto? Cos’hai fatto a parte dire cattiverie sulle donne? Sputi veleno sulle donne”. Valeria Marini le ha detto che non ha fatto né film né spettacoli seri, a detta sua è pietosa e fa ridere. Questa la replica della Elia: “Non sai ballare, cantare, recitare, sei tu che non sai fare nulla”.