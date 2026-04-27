Giulia Salemi fatta fuori dal Grande Fratello: spunta il motivo dopo anni

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giulia Salemi è stata per alcuni anni inviata social del Grande Fratello. Un ruolo in cui l’influencer italo-persiana aveva conquistato il pubblico da casa, che era apparso parecchio indignato quando la produzione del noto reality show di Canale 5 decise di allontanarla per sostituirla con Rebecca Staffelli. A distanza di tempo, ecco che Gabriele Parpiglia ha rivelato il motivo per il quale Giulia Salemi venne allontanata dal programma di punta delle reti Mediaset. Il noto esperto di gossip ha fatto sapere: “Leggeva i tweet senza mai toccare negativamente i suoi “amici” nella casa. E sarebbe questo uno dei motivi per cui Mediaset l’ha spedita, scegliendo Rebecca Staffelli l’anno dopo.” Secondo il giornalista, le preferenze dell’influencer avrebbero avuto un ruolo importante nella decisione dei piani alti di Cologno Monzese di allontanarla dal suo impiego.

Giulia Salemi in crisi con Pierpaolo Pretelli?

Nel frattempo, Giulia Salemi è finita al centro di un’indiscrezione che la vorrebbe attraversare un momento no con Pierpaolo Pretelli. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia, i Prelemi – così si fanno chiamare in rete – sarebbero in crisi. L’esperto di gossip ha fatto sapere l’opinionista de La vita in diretta è stato visto in un locale di Milano insieme ad alcune donne mentre la sua fidanzata con un modello. Voci che sono state smentite quando la coppia è apparsa felice e innamorata nel corso della premier de Il diavolo veste Prada 2, avvenuta a Milano nei giorni scorsi.