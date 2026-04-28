La forza di una donna e Forbidden Fruit ferme per il 1° Maggio? La decisione di Mediaset

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La forza di una donna e Forbidden Fruit sono tra le serie tv turche più amate dagli italiani. Ogni giorno le vicende di Bahar e di Yildiz collezionano ascolti clamorosi sui teleschermi di Canale 5. In queste ore, Mediaset ha annunciato la programmazione per quanto riguarda la settimana dal 27 aprile al 3 maggio. In particolare, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di non sospendere La forza di una donna e Forbidden Fruit in occasione del 1° maggio ovvero la Festa dei lavoratori. Le due dizi turche proseguiranno la loro normale programmazione a differenza di Uomini e Donne e del daytime di Amici di Maria De Filippi, che rimarranno sospesi. Per questo motivo, non è da escludere puntate più lungo delle due amate serie tv ambientate in Turchia.

Forbidden Fruit e La forza di una donna in onda anche per il 1° maggio

Forbidden Fruit e La forza di una donna andranno in onda anche per il 1° maggio come riportato dalla guida tv di Mediaset. Le anticipazioni delle nuove puntate della serie tv rivelano che Leyla e Sahika uniranno le forze per imbrogliare Halit. La segretaria fingerà di attendere un bambino dall’imprenditore per tenerlo per sempre vicino a sé. Nel frattempo, Yildiz chiederà il divorzio ad Halit dopo la scoperta del suo tradimento. Nel quartiere di Tarlabasi, invece, Ceeyda riuscirà ad ottenere la custodia del piccolo Arda grazie all’intervento di Cem. Infine Bahar capirà di amare profondamente Arif.