Grande Fratello Vip, malore per Valeria Marini: come sta adesso

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Il Grande Fratello Vip continua a riservare sorprese per il pubblico italiano. Domenica scorsa Valeria Marini ha fatto il suo ingresso all’interno del programma come ospite per alcuni giorni. L’arrivo della donna non è stato del tutto stellare. La nota soubrette italiana ha accusato un malore che ha fatto preoccupare gli altri inquilini all’interno del Grande Fratello Vip. Tutto è iniziato quando Valeria Marini stava facendo le prove di un balletto insieme ad alcuni gieffini. Ad un certo punto, la donna è scappata precipitosamente in bagno per andare a rimettere. La scena ha fatto in breve tempo il giro della rete. Un utente su X ha scritto: “Vomito stellare” mentre un altro “No vabbè, questa edizione è sempre più avvincente”.

Valeria Marini è stata male al Grande Fratello Vip

Valeria Marini ha accusato degli episodi di vomito che hanno fatto preoccupare gli altri inquilini del Grande Fratello Vip. Nella serata di ieri, la nota soubrette italiana ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai suoi fans quando ha fatto il suo arrivo in cucina visibilmente provata. La donna ha quindi dichiarato ad Antonella Elia e Adriana Volpe che si erano prodigate a prepararle qualcosa di caldo: “Secondo me era la mela, c’era qualcosa sopra la mela. Ho rimesso solo quella…” Di qui, è arrivata la reazione della bionda conduttrice che ha esclamato: “Abituata come sei a mangiare le centrifughine, tu hai mangiato pensate.” Tutto è bene quel che finisce bene per la Valeria nazionale.