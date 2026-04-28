Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Guardia Costiera ferma nave mercantile gambiana

Nel quadro delle attività di vigilanza sul naviglio straniero, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Manfredonia ha disposto la detenzione di una nave da carico battente bandiera Gambia, proveniente dal porto di La Valletta (Malta), a seguito di un’ispezione che ha evidenziato rilevanti carenze in materia di sicurezza e tutela ambientale.

L’intervento è stato effettuato dal personale del nucleo ispettivo Port State Control (PSC), nell’ambito delle verifiche previste dal Decreto Legislativo 12 maggio 2011, n. 53, che recepisce la direttiva 2009/16/CE. La normativa disciplina il sistema internazionale di controllo delle navi che approdano nei porti comunitari, con particolare attenzione alla sicurezza della navigazione, alla prevenzione dell’inquinamento e alle condizioni di vita e lavoro a bordo. Nel corso dell’ispezione sono emerse numerose irregolarità che hanno reso necessario il fermo immediato dell’unità. In particolare, sono state riscontrate gravi deficienze riguardanti l’efficienza dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni antincendio, la preparazione dell’equipaggio nelle procedure di emergenza, nonché criticità nella manutenzione della sala macchine, con potenziali rischi di incendio e inquinamento. Accertate inoltre carenze nell’applicazione dei sistemi di gestione della sicurezza previsti dall’ISM Code. Secondo quanto riferito dalle autorità, le condizioni riscontrate non garantivano i requisiti minimi di sicurezza richiesti per la prosecuzione della navigazione. Per questo motivo, la nave resterà ferma in porto fino al completo ripristino delle condizioni di conformità e al superamento di un successivo audit ispettivo.

L’attività di controllo conferma il ruolo centrale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera quale autorità tecnica preposta alla verifica degli standard di sicurezza delle unità mercantili straniere. Un’azione che, come sottolineato dal Comandante della Capitaneria, rappresenta una garanzia fondamentale non solo per la sicurezza della navigazione, ma anche per la tutela della vita umana in mare e la salvaguardia dell’ambiente marino.