Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi in crisi? La mossa che zittisce i pettegolezzi

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Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono tra le coppie più amate dello spettacolo italiano. I Prelemi si sono conosciuti e innamorati all’interno della casa del Grande fratello nel 2021. Nel corso del tempo, l’influencer e l’ex inviato dell’Isola dei famosi hanno costruito una relazione stabile, coronata con l’arrivo del loro primo figlio nel 2025. In questi ultimi giorni, però, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono finiti al centro di un’indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia riguardante la loro vita privata. Il noto esperto di gossip ha rivelato che la coppia sarebbe in crisi. L’ex inviato dell’Isola dei famosi sarebbe stato visto in un noto locale di Milano in compagnia di diverse ragazza. L’influencer iraniana, invece, è stata vista spesso insieme al modello Mattia Basso.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi alla prima de Il Diavolo veste Padra 2

A distanza di alcuni giorni dal rumors, i Prelemi hanno preso parte insieme alla prima de Il Diavolo veste Prada 2 avvenuta a Milano. In questo frangente, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono mostrati innamorati e felici davanti agli occhi dei tanti fotografi. L’influencer iraniana ha optato per un vestito rosso che ha messo in risalto la sua carnagione scura mentre il compagno uno smoking nero con una camicia bianca. La coppia ha così smentito le voci di una crisi che erano circolate sul suo conto negli ultimi giorni.