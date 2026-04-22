La forza di una donna, spoiler 22 aprile 2026: Ceyda scopre cosa ha fatto Satilmis per Arda

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C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, mercoledì 22 aprile 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Arif e Bahar hanno preso insieme la pistola di Sarp per liberarsene, consigliato dalla sorella lui ha deciso di gettarla in mare.

Spoiler La forza di una donna 22 aprile 2026: Arif e Bahar si liberano della pistola e incontrano alcuni amici

Enver ha ricoperto l’arma con nastro adesivo e coperte prima di affidarla ad Arif, nessuno di loro però può immaginare che Sirin ne ha combinata un’altra delle sue. Cosa ha fatto? Ha sostituito la pistola con delle pietre.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Ceyda scoprirà che per evitare che Arda venga portato via Satilmis ha messo dei soldi da parte. Nel frattempo Bahar e Arif dopo essersi disfatti della pistola andranno a cena con alcuni amici dell’università di lui.