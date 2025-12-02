La forza di una donna, spoiler 2 dicembre 2025: Leyla preoccupata per Piril, Suat discute con Sarp

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda con un doppio appuntamento da oggi su Canale 5, il primo alle 16.06 e il secondo alle 18.30. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 2 dicembre 2025 nei nuovi appuntamenti settimanali, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che le condizioni di salute di Piril faranno preoccupare Leyla, la donna infatti chiamerà Suat per informarlo che la figlia ha assunto dei farmaci per tentare di togliersi la vita. L’uomo, insieme a Munir, deciderà di recarsi nella casa di montagna per portare via la figlia e i suoi nipoti.

Spoiler La forza di una donna 2 dicembre 2025: Dundar licenzia Sirin, Suat si scontra con Sarp

Per cercare di farla distrarre un po’ Emre inviterà a cena fuori Ceyda. Intanto, la moglie di Dundar recandosi nel negozio scoprirà che Sirin spinge i clienti ad andare via senza comprare nulla. L’uomo sarà quindi costretto a licenziarla e racconterà tutto ad Enver.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Suat discuterà in modo animato con Sarp non appena arriverà nella casa di montagna. Dopo aver ascoltato la conversazione Bahar chiederà a Piril di portare via di lì anche lei e i suoi figli. Nel frattempo Nezir scoprirà che Piril sta tornando in albergo.