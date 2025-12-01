La forza di una donna, spoiler 1 dicembre 2025: Bahar non vuole tornare con Sarp, Piril tenta il suicidio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda con un doppio appuntamento da oggi su Canale 5, il primo alle 16.06 e il secondo alle 18.30. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, lunedì 1 dicembre 2025 nei nuovi appuntamenti settimanali, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Bahar dirà a Sarp che non ha nessuna intenzione di tornare con lui anche se il marito le giurerà di non essere mai stato innamorato di Piril, per lui è solo un’amica. Quest’ultima ascolterà la conversazione di nascosto e farà una scenata.

Spoiler La forza di una donna 1 dicembre 2025: Piril disperata, prova a togliersi la vita

In preda alla disperazione per la rivelazione del marito Piril proverà a togliersi la vita, Bahar però riuscirà a salvarla. Nezir e Azmi organizzeranno un piano per eliminare Munir, intanto Ceyda racconterà ad Hatice che Emre ha perso la moglie, morta a causa della stessa malattia di Bahar.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Sarp porterà i figli a vedere dei cagnolini e proporrà a Nisan e Doruk di giocare con i fratelli più piccoli. Nel frattempo Emre porterà le valigie di Idil a casa di Enver e Hatice, la donna avrà il sospetto che provi interesse per Sirin.