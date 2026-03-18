La forza di una donna, spoiler 18 marzo 2026: Sirin sospettosa indaga, Kismet aiuta Emre e Ceyda

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C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, mercoledì 18 marzo 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che ciò che Bahar, Ceyda e Bersan stanno vivendo un momento molto delicato. Minacciate di morte da Cem stanno cercando di trovare un modo per pagare il debito che hanno nei suoi confronti per aver bruciato le pentole.

Spoiler La forza di una donna 18 marzo 2026: Kismet prova a scoprire dove si trova il figlio di Emre e Ceyda

Cem ha chiesto alle tre donne moltissimi soldi. In preda alla disperazione Ceyda e Bersan hanno preso in considerazione la possibilità di derubare Fazilet, Bahar però si è detta assolutamente contraria.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Sirin capirà che c’è qualcosa che non va e proverà a scoprire di che si tratta. Nel frattempo Kismet incaricherà un uomo di rintracciare il vero figlio di Ceyda ed Emre.