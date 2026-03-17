La forza di una donna, spoiler 17 marzo 2026: Ceyda e Bersan vogliono derubare Fazilet, Bahar è contraria

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C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 17 marzo 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che ciò che è accaduto ha turbato profondamente Bahar, Ceyda e Bersan. Dopo che hanno bruciato le pentole di Cem infatti sono state minacciate di morte. L’uomo ha detto loro che dovranno risarcirlo.

Spoiler La forza di una donna 17 marzo 2026: Bahar non approva il disperato piano di Bersan e Ceyda

Cem ha chiesto una cifra enorme e loro non sapranno come fare a ripagare il debito, infatti saranno disperate. Ceyda proverà a farsi dare i soldi da Hikmet ma il suo tentativo sarà del tutto inutile dal momento che l’uomo verrà arrestato.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che in preda alla paura e alla preoccupazione Bersan e Ceyda penseranno di derubare la signora Fazilet. Bahar, però, non sarà affatto d’accordo con loro.