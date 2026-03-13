La forza di una donna, spoiler 13 marzo 2026: Cem furioso minaccia Bersan, Emre chiede spiegazioni a Ceyda

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 13 marzo 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che in preda alla paura per la brutta esperienza vissuta Bahar e Ceyda sono andate via di corsa dimenticando le pentole di Cem.

Spoiler La forza di una donna 13 marzo 2026: la verità spiazza Emre, Sirin prova ad avvicinarsi ad Arif

Quando Cem scoprirà che Ceyda e Bahar non hanno portato a termine la consegna andrà su tutte le furie. L’uomo ordinerà a Bersan di recuperare il prima possibile le pentole e se non ci riusciranno tutte e tre dovranno fare i conti con devastanti conseguenze.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Emre scoprirà da Kismet di avere realmente un figlio, sconvolto si recherà da Ceyda per avere da lei delle spiegazioni. Nel frattempo Sirin proverà in ogni modo ad avvicinarsi ad Arif.