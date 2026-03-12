La forza di una donna, spoiler 12 marzo 2026: Ceyda e Bahar sfuggono alla Polizia e capiscono che…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, giovedì 12 marzo 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che la protagonista e Ceyda si sono occupate della consegna per Cem ma si ritroveranno ad affrontare un’assurda situazione che le sconvolgerà non poco.

Spoiler La forza di una donna 12 marzo 2026: Bahar e Ceyda dimenticano le pentole, le due capiranno cosa è accaduto

In preda alla paura Bahar e l’amica riusciranno a sfuggire alla retata della Polizia nascondendosi al piano superiore, all’interno dell’abitazione della signora Calibe facendo finta di essere sue parenti.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che in preda al panico e alla fretta Ceyda e Bahar dimenticheranno le pentole. Mentre le due donne torneranno a casa si renderanno conto che la situazione è molto più grave di quello che pensavano, infatti sono state coinvolte a loro insaputa in una rete di spaccio.