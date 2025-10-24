La forza di una donna potrebbe andare in onda anche in prima serata su Canale 5

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le dizi turche stanno riscuotendo un notevole successo, tanto da spingere i vertici Mediaset a puntare su numerosi titoli. Fra le serie televisive di maggiore successo tra c’è sicuramente “La forza di una donna”. La dizi, con protagonista la giovane Bahar, ha debuttato sulla quinta rete ad inizio estate. Storie sentimentali e drammi familiari hanno da subito attirato l’attenzione dei telespettatori, riscontrando ascolti piuttosto elevati. Per questo motivo, i vertici di Cologno Monzese hanno deciso di inserire la serie turca anche nel palinsesto autunnale. “La forza di una donna” va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:10 e il sabato alle 14:40. A quanto pare, però, la Mediaset starebbe valutando l’ipotesi di trasmettere la dizi anche nella fascia serale.

“La forza di una donna” potrebbe sbarcare nel prime time di Canale 5

Le vicende di Bahar e dei suoi figli potrebbero trovare posto nella prima serata di Canale 5. Stando ad alcune indiscrezioni, la quinta rete starebbe prendendo in considerazione l’idea di destinare all’amata dizi un appuntamento in prime time. Il giorno di messa in onda potrebbe essere il giovedì, considerando gli ascolti non proprio ottimali del Grande Fratello.