La forza di una donna sostituisce Tradimento su Canale 5? L’indiscrezione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna è la serie tv turca più amata del piccolo schermo. Ogni giorno le vicende di Bahar, Nisan e Doruk collezionano ascolti record sui teleschermi di Canale 5. Un grande successo nonostante la durata delle puntate sia meno di 20 minuti. Nonostante questo ci potrebbero essere delle belle novità per il pubblico a causa di un cambio di programmazione. Secondo un’indiscrezione lanciata da Blasting News, La forza di una donna potrebbe sbarcare presto nella prima serata di Canale 5. La serie tv potrebbe quindi prendere il posto lasciato vacante da Tradimento che chiuderà i battenti a fine novembre sulle reti Mediaset. Per il pubblico sarebbe un modo per assistere a puntate extra large della serie tv con Bahar Cesmeli.

La forza di una donna anticipazioni nuove puntate

Ma cosa succederà nelle nuove puntate de La forza di una donna che andranno in onda nei prossimi giorni sui teleschermi di Canale 5? Le anticipazioni della serie tv raccontano che Bahar deciderà di voltare pagina dopo aver capito che Sarp si è rifatto una vita accanto ad un’altra donna . La donna inizierà a cercare un lavoro insieme a Ceyda. Per questo motivo, la protagonista si recherà a fare un colloquio presso una caffetteria guidata da Emre. In questa circostanza, Ceyda assumerà uno strano atteggiamento che farà preoccupare tantissimo Bahar. La cantane rivelerà alla sua migliore amica che Emre è in realtà il padre di suo figlio Arda.