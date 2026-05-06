Grande Fratello Vip, Marco Berry rivela chi è Abelarda Prunotti: la spiegazione non convince

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Il Grande Fratello Vip continua ad intrattenere il pubblico italiano. La puntata del 5 maggio ha ottenuto il record stagionale di ascolti con oltre 2 milioni di telespettatori. Grande protagonista della serata è stata Alessandra Mussolini che è stata eletta come seconda finalista del reality show. Nel corso della puntata, Ilary Blasi ha voluto fare luce sul soprannome che Marco Berry ha dato all’ex deputata europarlamentare. La conduttrice ha chiesto al mago cosa significasse Abelarda Prunotti. Di qui, è arrivata la reazione di Marco Berry che ha dichiarato nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip: “Ho cominciato a pensare che, per far innervosire Alessandra, e per non insultarla con parolacce, la cosa migliore fosse toccarla sul suo ego. Per cui ho pensato al nome peggiore che potesse renderla nevrastenica e, da Alessandra che bela tutti i giorni, mi è venuto in mente “Abelarda”. Poi io bevo un vino, che ha un marchio simile al cognome di questo alter ego. E lei, ogni volta che la chiamavo con questo nome, si infuriava“.

Grande fratello vip, Marco Berry dice di essersi inventato il soprannome Abelarda Prunotti

Marco Berry ha ammesso di essersi inventato il soprannome Abelarda Prunotti, con cui è solito chiamare Alessandra Mussolini all’interno della Casa. La spiegazione non ha convinto pienamente gli spettatori. In rete sono apparsi molti commenti che hanno mostrato dubbi sulle parole del mago come questi: “E’ troppo di cultura per capire l’intelligenza di Marco Berry, Abelarda era una vecchietta che aveva a che fare col fascismo. La Mussolini lo sa ma fa finta di no capire. Quindi in puntata ha inventato tutto perché il Grande fratello vip gli ha detto di inventare tutto” mentre un altro ha scritto “Se avesse detto che è il nome del suo cane ci avremmo creduto di più”. Chissà se l’argomento non verrà riaperto nel corso della prossima puntata del reality show.