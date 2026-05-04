La forza di una donna, 4 maggio 2026: Sirin fa una scioccante confessione ad Arif

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C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, lunedì 4 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Raif è sempre più curioso in merito alla vita di Ceyda, infatti ha chiesto a Bahar alcuni dettagli sulla sfera sentimentale dell’amica.

Spoiler La forza di una donna 4 maggio 2026: il comportamento di Sirin fa preoccupare Enver

Bahar sta continuando il suo memoriale con la signora Fazilet mettendo sempre più a nudo i suoi sentimenti e ciò che ha vissuto in passato.

Intanto gli atteggiamenti di Sirin faranno preoccupare sempre di più Enver, l’uomo teme che possa diventare pericolosa anche nei confronti dei bambini. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che la riccia farà una scioccante confessione ad Arif. Di che si tratta? Gli dirà di essere stata lei ad uccidere Sarp in ospedale staccandogli la flebo.