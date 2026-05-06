La forza di una donna chiude i battenti su Canale 5: ecco quando

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna è tra le serie tv che hanno appassionato maggiormente il pubblico italiano. Ogni giorno le vicende di Bahar, Nisan e Doruk collezionano più di due milioni di telespettatori su Canale 5, riuscendo a contrastare la concorrenza delle altre reti come Rai 1 dove va in onda Il Paradiso delle signore. Dopo oltre un anno di successi in Italia, ecco che la dizi turca si appresta a salutare il pubblico italiano. Secondo quanto trapelato da Blasting News, La forza di una donna chiuderà i battenti per il mese di giugno sui teleschermi di Canale 5. Al momento, i piani alti di Cologno Monzese non hanno ancora deciso quale serie tv prenderà il posto delle vicende di Bahar, Arif e Ceyda.

La forza di una donna come finisce

La dizi turca saluterà il suo pubblico nel mese di giugno con un finale di stagione ricco di colpi di scena. Le anticipazioni sulle ultime puntate de La forza di una donna rivelano che Sirin dopo aver seminato dolore e manipolazioni verrà finalmente smascherata. La donna ammetterà di avere avuto un ruolo nella morte di Sarp, staccandogli la flebo in ospedale. Arif riuscirà ad ottenere la registrazione della sua confessione che non potrà essere usata in tribunale. L’uomo chiederà aiuto a Kismet, che organizzerà un piano con la complicità di Enver e di alcuni agenti della polizia. Sirin verrà catturata ma non andrà in carcere ma ricoverata in una clinica psichiatrica. La donna verrà allontanata per sempre dalla vita di Bahar e degli altri. Bahar, invece, diventerà famosa grazie alla pubblicazione del suo libro. Nell’ultima scena della serie tv, la donna diventerà la moglie di Arif.