Helena Prestes e Javier Martinez ancora distanti: parla l’ex gieffino

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Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più chiacchierate dello spettacolo italiano. I due stanno insieme da ormai un anno e mezzo dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello nel 2024. Da ormai due settimane la modella brasiliana ed il pallavolista argentino si trovano distanti. La 35enne di San Paolo è a New York per impegni di lavoro con la sua agenzia di moda mentre Javier Martinez ha preferito rimanere in Italia. In queste ore, il compagno di Helena Prestes ha fatto una diretta nel suo profilo Tiktok dove ha messo fine a qualsiasi speculazione in merito ad una possibile crisi. L’ex gieffino ha dichiarato senza tanti giri di parole: “Hele è a New York per lavoro. Non ci siamo lasciati, smettetela“. Il pallavolista non ha escluso la possibilità di raggiungere l’amata in America.

Helena Prestes aveva difeso la sua storia con Javier Martinez

Gli Helevier sono ancora distanti per motivi di lavoro. Helena Prestes si trova in America e più precisamente a New York dove sta soggiornando per fare alcuni casting con la sua agenzia di moda. Javier Martinez è rimasto a Lecco, dove vi si è trasferito da poco. Nei giorni scorsi, la modella brasiliana aveva difeso la sua storia d’amore da pettegolezzi infondati. La donna aveva dichiarato le seguenti parole sempre nel corso di una diretta social: “Io parlo con Javier Martinez, tutti i giorni, non fatevi storielle in testa.. è passato un anno. La mia vita non è uguale alla tua, non è quella che tu pensi vuoi da me, devi capire che al momento questo è, se non ti piace. Ciaooo”