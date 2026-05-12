La forza di una donna, 12 maggio 2026: la rivelazione di Arif sconvolge Enver e Bahar

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C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 12 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che è stata sfiorata una tremenda tragedia nei precedenti episodi. Sempre perfida e instabile mentalmente Sirin era riuscita a convincere il nipote e buttarsi giù dalla finestra.

Spoiler La forza di una donna 12 maggio 2026: Enver e Bahar sotto choc prendono una decisione su Sirin

Per fortuna Bahar è arrivata in tempo e ha salvato Doruk, che sarebbe potuto morire a causa dell’ennesimo piano diabolico della riccia. Sirin è riuscita a sfuggire all’ira della sorella scappando, si è poi rifugiata in un hotel.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Arif racconterà a Bahar e ad Enver ciò che gli ha confessato Sirin, cioè che è stata lei in ospedale ad uccidere Sarp. Sconvolti dalla notizia entrambi penseranno che la scelta più giusta è quella di far ricoverare la ragazza in un ospedale psichiatrico.