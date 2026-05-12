La forza di una donna, 12 maggio 2026: la rivelazione di Arif sconvolge Enver e Bahar
Enver e Bahar sotto choc prendono una decisione su Sirin. Gli spoiler de La forza di una donna rivelano cosa accadrà oggi.
C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 12 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.
Gli spoiler fanno sapere che è stata sfiorata una tremenda tragedia nei precedenti episodi. Sempre perfida e instabile mentalmente Sirin era riuscita a convincere il nipote e buttarsi giù dalla finestra.
Spoiler La forza di una donna 12 maggio 2026: Enver e Bahar sotto choc prendono una decisione su Sirin
Per fortuna Bahar è arrivata in tempo e ha salvato Doruk, che sarebbe potuto morire a causa dell’ennesimo piano diabolico della riccia. Sirin è riuscita a sfuggire all’ira della sorella scappando, si è poi rifugiata in un hotel.
Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Arif racconterà a Bahar e ad Enver ciò che gli ha confessato Sirin, cioè che è stata lei in ospedale ad uccidere Sarp. Sconvolti dalla notizia entrambi penseranno che la scelta più giusta è quella di far ricoverare la ragazza in un ospedale psichiatrico.