La forza di una donna, 11 maggio 2026: Bahar salva Doruk e si infuria con Sirin

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C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, lunedì 11 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Cem è riuscito a obbligare Dursun a dare Arda in adozione a Ceyda, in questo modo non dovrà separarsi dal bambino che fino ad ora ha cresciuto come se fosse il suo vero figlio.

Spoiler La forza di una donna 11 maggio 2026: Sirin fa infuriare Bahar e si dà alla fuga

Bahar in preda alla gioia ha raccontato ad Enver che la casa editrice si è mostrata entusiasta del libro che Fazilet sta scrivendo con il suo coinvolgimento. Sirin non è apparsa affatto felice e come al solito ha fatto prevalere la sua cattiveria.

Con l’inganno la riccia ha provato a far gettare Doruk dalla finestra, fortunatamente però Bahar con il suo intervento riuscirà ad evitare il peggio mettendo il figlio in salvo. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Bahar andrà su tutte le furie, Sirin però riuscirà a scappare e troverà rifugio in un albergo alquanto losco.